شقيق قتيل الإسماعيلية: «مش هنقبل العزاء»

المصدر: البيان

أكد شقيق المجني عليه في "جريمة الإسماعيلية" أن العائلة لن تتقبل العزاء في وفاة شقيقهم حتى تأتي الحكومة بحقه من قاتله، مشيراً إلى أن شقيقه ليس له أي علاقة بالقاتل وهذا ما يثير استغرابه في جريمة القتل.

وأوضح حسن دياب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» أن شقيقه الراحل كان يبلغ من العمر 52 سنة ولديه 7 أبناء، قائلاً: «أخويا كان مريض ومفيش أي مصلحة أو خلاف يربطه مع القاتل». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكشف شقيق المجني عليه في جريمة الاسماعيلية، أن القاتل كان يبيع المخدرات ويتعاطى المواد المخدرة وليس مختل نفسيا، متابعا: «القاتل كان بيجي لي المحل وجالي تليفون أن أخويا اتقتل وأنا مستغرب القاتل عمل كده ليه وإحنا منعرفش أي حاجة وأخي كان نازل يجيب مستلزمات لمنزله وقابله القاتل واعتدى عليه في الشارع».