«ناسا» ترسل 4 رواد إلى المحطة الدولية

المصدر: واشنطن - (أ ف ب)

ترسل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بعد غد ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وآخر ألمانياً إلى محطة الفضاء الدولية، في صاروخ من صنع شركة «سبايس اكس»، حيث سيمضون ستة أشهر في مدار الأرض.

وهذه ثالث مهمة مأهولة منتظمة توفرها «سبايس اكس» لحساب وكالة ناسا. وسيحل طاقم المهمة الذي يحمل اسم «كرو -3»، محل الرواد الأربعة في مهمة «كرو-2»، الموجودين في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، بينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وبعد فترة تسلم وتسليم قصيرة بين الطاقمين، تعود «كرو 2» إلى الأرض «مطلع نوفمبر»، وفق وكالة ناسا التي لم تعط تاريخاً محدداً. وينطلق الأحد صاروخ «فالكون 9» من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وستوضع على قمته الكبسولة «دراغون» التي تقل رواد الفضاء.