جورجيو أرماني: دبي أيقونة تذهل العالم باستمرار

المصدر: دبي-البيان

أكد مصمم الأزياء الإيطالي العالمي الشهير، جورجيو أرماني، أن دبي أيقونة متفردة لا تنفك تذهل العالم بعجائبها وملامح جمالها، معرباً عن سعادته الكبيرة لحضور إكسبو2020 دبي، ومعتبرا أنه أتيحت له فرصة مميزة بأن يحضر هذا الحدث العالمي ويحتفل، في الوقت نفسه، بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في برج خليفة في دبي، وذلك في حفل عالمي مميز احتضنه فندق أرماني الكائن في برج خليفة بدبي، نُظم يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان "ليلة واحدة فقط".

وقد جاءت تصريحات جورجيو أرماني، الحاصل على الإقامة الذهبية في دبي، على هامش هذا الحفل الذي تضمن عرض أزياء فريداً يعد من بين الأرقى والأهم عالمياً بفضل المكان الذي أقيم فيه وكذا لقيمة موضوعه: "الاستدامة"، وأسماء النجوم والمشاهير المشاركين فيه، وعلى رأسهم: شارون ستون وكلايف أوين والمغني الأمريكي إريك نام والممثلة الفرنسية ميلاني لورنت، ذلك بجانب أبرز مصممي الموضة وصناع الجمال والأناقة في المنطقة والعالم أجمع.

فرادة واستدامة

تميز حفل أرماني في دبي "ليلة واحدة فقط"، وإلى جانب ملامح الأناقة والرقي النوعيين للأزياء، بكون جميع الأزياء التي عرضت فيه هي صديقة للبيئة ولم تستخدم بها أية مواد ضارة.

وقد شارك ونشر أرماني صورة له من أمام برج خليفة بمناسبة هذا الحفل، حيث أرفقها بتعليق فحواه "الاستدامة هي العنصر الأساسي في حدث جورجيو أرماني (ليلة واحدة فقط) في دبي".

كما بيّن المصمم العالمي أن هذا الحدث اشتمل على أزياء بوصلتها ومعاييرها صون البيئة من أي تأثيرات سلبية وذلك وفقاً لمعايير الأيزو 20121"، موضحاً أنه تجنب في تصميمها توظيف البلاستيك الأحادي الاستخدام، واستعمل مواد مستأجرة أو قابلة لإعادة التدوير والاستخدام.

مجموعات وحفل غنائي

وقدم أرماني في العرض نماذج أزياء الموسم القادم لدار أرماني "أرماني برايف"، ومجموعة "كابسوليّة" من الأزياء والإكسسوارات الخاصة بعرض مدينة دبي. ذلك بجانب مجموعة أرماني لربيع 2022 التي كانت قد عرضت في ميلانو.

وتميزت خشبة العرض بتنظيمها وجاذبيتها الكبيرة حيث حضرت العارضات بأناقتهن اللافتة بين أشجار نخيل تشع بألوان إضاءة فضية.

وقد اختتم هذا الحدث، بحفل غنائي ضخم، أحياه المغني كريس مارتن، وحضره قرابة الـ400 شخص واتسم بالتفاعل الكبير من الحضور.

"سفاري" شارون ستون

وكان ضيوف هذا الحدث قد استمتعوا قبل انطلاقته، برحلة "سفاري" شيقة في صحراء دبي، إذ شاركت شارون ستون فيديو على حسابها على انستغرام ستوري صور خلال الرحلة بينما هي تختبر تجربة السفاري في الصحراء، كما شاركت صورة من داخل خيمة كانت تستمتع فيها بتقاليد الصحراء.. علاوة على مجموعة صور أخرى لها أثناء إقامتها بفندق أرماني ببرج خليفة في دبي.