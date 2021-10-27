المضروبة والصالونة والبلاليط.. هزاع المنصوري يستضيف رواد محطة الفضاء الدولية على أكلات شعبية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

استضاف هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي زملاؤه من رواد الفضاء في وكالتي "ناسا" وروسكسموس الذين رافقوه على متن محطة الفضاء الدولية خلال مهمة "طموح زايد"، لتناول الطعام الشعبي الإماراتي.

وقال المنصوري على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" إنه يشارك تجربته مع الرواد الذين يحضرون المؤتمر الدولي للفضاء لإثراء جلساته الخاصة بمهمات رواد الفضاء.

ويظهر في الصور التي نشرها المنصوري على حسابه، رواد الفضاء وهم يتناولون الطعام الإماراتي الشعبي بأصنافه المتعددة، فيما يظهرون في صورة أخرى وهم يتجولون في بعض الأحياء التراثية القديمة في دبي.

وكان المنصوري قد استضاف الرواد على متن المحطة الدولية للاحتفال بـ "ليلة الطعام الإماراتي التقليدي" حيث ارتدى خلالها الزي الإماراتي التقليدي وقدم لزملائه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية وهي المضروبة والصالونة والبلاليط، فيما كان ذلك حدثا فريدا من نوعه على متن المحطة، خاصة أنهم لأول مرة تذوقوا أكلات عربية، وتحديداً خليجية في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبا.