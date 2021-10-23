الأحد .. أدخنة بركان لا بالما الإسباني تغزو سماء مصر

المصدر: البيان

أوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عن كيفية تأثر مصر بثورة بركان لا بالما الإسباني.

وقال عباس عبر قناة "mbc مصر" إن بركان لا بالما أحد البراكين النشطة على سطح الأرض التي تعد على أصابع اليدين.

وأضاف: إن "بركان لا بالما تكوّن منذ 1.8 مليون سنة، وهو ضخم وقمته ترتفع 2500 متر فوق سطح البحر، وبه مئات الفتحات البركانية التي تنشط على فترات زمنية مختلفة، والحمم البركانية الخاصة به تتحرك وتسير ويخرج منه أبخرة وغازات ومنها غاز ثاني أكسيد الكبريت".

وأكد شراقي أن "بعض غازات لا بالما وصلت إلى شمال إفريقيا وغطت أوروبا بالكامل والبحر الكاريبي، والغازات التي ستصل غداً الأحد تأثيرها الأكبر سيكون على الإسكندرية، وقد لا يكون لها تأثير بسبب ارتفاعها الكبير الذي يصل إلى 5 كيلومترات، والتأثير بالنسبة لمصر أقل من أوروبا.. وهناك ارتباط بين الزلازل وبركان لا بالما".

وأشار إلى أن الحمم التي ينفثها بركان لا بالما بكل تأكيد لها علاقة بالهزات الأرضية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة.