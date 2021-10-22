السعودية تضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون.. فيديو

المصدر: البيان

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة عن ضبط أكثر من 5.2 ملايين حبة كبتاغون مطحونة، وذلك عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمارك السعودية إنه تم "ضبط أكثر من 5.2 ملايين حبة "كبتاغون" مطحونة في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية في أكياس "بودرة كربونات" بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة".