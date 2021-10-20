هندية تنجب مولوداً في عمر الـ 70

المصدر: (دبي - البيان)

رحبت عائلة هندية بمولودها الأول، بعد محاولتهم الإنجاب على مدى عقود، في حين أن ما لفت نظر الأطباء، هو أن والدة هذا الطفل، تبلغ من العمر نحو 70 عاماً، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، كانت السيدة جيفونبن راباري (70 عاماً)، وزوجها مالداري (75 عاماً)، يحاولان إنجاب طفل منذ عقود، وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجارات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاماً، واستطاعا أن يحظيا برضيع، عن طريق التلقيح الاصطناعي. وأكدت جيفونبن أنها لا تملك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عاماً، ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.

من جانبه، قال الطبيب ناريش بهنوشالي: «هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق». يشار إلى أن امرأة هندية أخرى، تدعى مانجاياما ياراماتي، هي أكبر امرأة في العالم تلد، بعد إنجابها توأماً من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، إذ إنها كانت تبلغ من العمر 74 عاماً.