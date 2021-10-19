هندية تضع مولودها الأول في سن الـ 70.. فيديو

المصدر: البيان

ادعت امرأة هندية أنها أنجبت طفلها الأول في سن السبعين، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الحديثات في العالم.

عرضت جيفونبن راباري (70 عاماً) وزوجها مالداري ( 75 عامًا)، بفخر ابنهما، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، للصحفيين، حيث قالا إنه قد تم حمله من خلال التلقيح الاصطناعي.

وقالت رباري إنها لا تملك بطاقة إثبات هوية لإثبات عمرها، لكنها قالت للصحفيين إن سنها هو 70، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الحديثات في العالم. ومع ذلك، يُعتقد أن امرأة هندية أخرى، وهي ايرماتي مانغاياما، هي الأكبر بعد أن أنجبت توأمًا في سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 74 عامًا.

راباري ومالداري، من قرية صغيرة تسمى مورا في جوجورات بالهند، وهما متزوجان منذ 45 عامًا وحاولا الإنجاب منذ عقود دون جدوى، لكنهما تمكنا أخيرا من إنجاب طفل عن طريق خلال التلقيح الاصطناعي، والذي يمكن أن يكون فعالًا بعد انقطاع الطمث.

وقال طبيب الزوجين ناريش بهانوشالي إنها كانت "واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق".

وأضاف بهنوشالي: "عندما جاءا إلينا لأول مرة، أخبرناهما أنه لا يمكنهما إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهما أصرا على ذلك، وقالا إن العديد من أفراد أسرهما فعلوا ذلك أيضًا".

فرص حمل امرأة في السبعينيات من عمرها بشكل طبيعي معدومة تقريبًا نظرًا لأن معظم النساء يمررن بانقطاع الطمث بين أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر، وفق "الديلي ميل".

لكن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM) تدعي أن أية امرأة في أي عمر يمكنها الحمل بمساعدة طبية بشرط أن يكون لديها "رحم طبيعي" ، حتى لو لم يعد لديها مبايض.

يستخدم الأطباء بويضة تبرعت بها امرأة أصغر سناً ويتم تخصيبها خارج الجسم باستخدام الحيوانات المنوية للرجل.

في النهاية، يتم وضع الجنين داخل رحم المرأة على أمل أن تصبح حاملاً.

كانت هناك حالات عديدة لنساء في الستينيات والسبعينيات من العمر أنجبن أطفالًا من خلال التلقيح الاصطناعي في الهند.

يُعتقد أن مانغاياما هي أكبر امرأة معمرة في العالم تلد بعد الترحيب بتوأم من خلال التلقيح الاصطناعي في سن 74 عامًا.

أنجبت مانغاياما فتاتين توأم في "معجزة طبية" في 5 سبتمبر 2019، بعد تلقيها علاجات التلقيح الاصطناعي التي شملت بويضة متبرعة وحيوانات منوية لزوجها.

وقالت مانغاياما في ذلك الوقت: لا أستطيع التعبير عن شعوري بالكلمات. هؤلاء الأطفال يكملونني. انتهى أخيرًا انتظاري الذي دام ستة عقود. الآن ، لا أحد يدعوني بالعقم بعد الآن.

يذكر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أدرجت رسميًا ماريا ديل كارمن بوسادا دي لارا كأكبر أم في العالم، والتي كانت تبلغ من العمر 66 عامًا و 358 يومًا عندما أنجبت توأمًا، كريستيان وباو، في ديسمبر 2006.