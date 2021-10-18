جدل في مصر بسبب صورتي أحمد زويل ومجدي يعقوب على وجبات مدرسية

المصدر: البيان

أثارت صورتان للعالمين الكبيرين أحمد زويل ومجدي يعقوب جدلاً واسعاً في مصر، بعد انتشار لقطات تُظهر وجودهما على أغلفة وجبات مدرسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أن الوجبات الغذائية وُزعت على الطلاب بمحافظة المنوفية كإجراء تجريبي سيجري تعميمه في 15 نوفمبر المقبل على بقية المحافظات في مصر.

وأكدت الوزارة أن احتواء أغلفة الوجبات على صورتي زويل ويعقوب جاء في سياق توعية الطلاب بما قدَّمه العالمان من جهود عظيمة في ميدان العلم، مشيرةً إلى أن الصورتين أرفقتا بمعلومات غنية عنهما بهدف بث روح التحفيز.

ولفتت إلى أن أغلفة الوجبات اشتملت كذلك على صور ومعلومات عن علماء آخرين كانت لهم بصمتهم الواضحة في مجالات علمية شتى.

وذكرت أنه من المفترض أن يتم توزيع الوجبات بهذه الصور على طلاب محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ وغيرها من محافظات مصر.