إطلاق النسخة الإماراتية من "لعبة الحبار" في دبي

المصدر: البيان

نظم برنامج «ذا كاسبرز» الكوميدي وهو من تقديم وإعداد خمسة شباب إماراتيين، أول تحدي "لعبة الحبار" في إمارة دبي المستوحاة من أحداث المسلسل الكوري الشهير Squid Game والذي احتل صدارة منصة نيتفلكس Netflix للمسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شهرة من جميع أنحاء العالم.

ولاقت الحلقة والتي تم بثها عبر منصة البرنامج «The Cuspers» المتواجدة على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» YouTube يوم السبت الماضي 16 أكتوبر 2021 أكثر من 4000 مشاهدة خلال الساعات الأولى من اطلاقها والتي تم فيها استضافة 31 مشارك يتنافسون جميعاً خلال التحدي للفوز بجائزة نقدية للفائز بالمركز الأول، تضم المنافسة خمس جولات تقوم خلالها لجنة التحكيم باختيار افضل المتنافسين واستبعاد الخاسرين بإطلاق كرات الطلاء المشهورة في لعبة البينتبول paintball.

وأشار مطر المهيري، عضو في برنامج «ذا كاسبرز» إلى أن جميع الأنشطة والعروض المقدمة في حلقة «لعبة الحبار» تأتي لأغراض الترفيه فقط، وأكد التزام جميع أعضاء البرنامج وكذلك المشاركين بقوانين اللعبة وقواعد السلامة والتي تم الإشارة إليها قبل بدأ التحدي. كما وأوضح المهيري بأن جميع المشاركين قاموا بإبراز نتائج سلبية لفحوصات فايروس «كورونا» وقت وصولهم لموقع التصوير، لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

وقال «الفكرة جاءت من متابعتنا للمسلسل والذي لاقى شهرة واسعة وغير مسبوق بين الشباب في دولة الإمارات وحول العالم ما دفعنا لإعداد وتصوير حلقة خاصة باللعبة المشهورة لعبة الحبار، والمكونة من خمسة مراحل، وتشمل مراحل المسابقة على اللعبة الأولى بعنوان «ضوء أخضر، ضوء أحمر» ولعبة «شد الحبل»، ولعبة «قفز جسر الزجاج»، ولعبة «التيلة»، انتهاء بلعبة «قرص العسل»."

وتدور أحداث المسلسل حول متنافسين يمرون بضائقة مالية، يمارسون ألعاب أطفال شعبية، لكن بعواقب وخيمة، وذلك سعيا منهم للحصول على جائزة نقدية كبيرة للغاية. السلسلة المؤلفة من 9 حلقات في سبتمبر الماضي، تمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

برنامج «ذا كاسبرز» هو برنامج كوميدي ترفيهي من إعداد وتقديم خمسة شباب إماراتيين، ويتضمّن حلقات ترفيهية، فكاهية ومشوقة تتراوح مدة كلٍّ منها ما بين 10 دقائق إلى نصف ساعة تقريباً وذلك في أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت إمارة دبي. الكوميديون الخمسة هم : سعيد الحليان، عبد الله أحراري، فهد المطروشي، مطر المهيري، وسيف الجسمي. والفكرة انبثقت من متابعة الشباب الإماراتيين يومياً للعديد من البرامج الفكاهية الكوميدية الأجنبية عبر الإنترنت، الأمر الذي دفعهم للتفكير بطرح فكرة تقديم برنامج كوميدي بنكهة إماراتية. ومن خلال البرنامج يود الخمسة مُشاركة العالم في يوميات الشباب الإماراتي بطريقة سلسة ومرحة ومبتكرة، من خلال إعداد حلقات بشكل أسبوعي تتضمن بعضها الأنشطة والهوايات الإماراتية مع تسليطنا الضوء على الطبيعية والأماكن السياحية والحيوية بجميع إمارات الدولة. ومن الجدير بالذكر أن تسمية "ذا كاسبرز" تأتي من المعنى اللغوي للأشخاص الذين ولدوا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من بداية أو نهاية جيل، مثل الشباب الذي ولدوا في فترة نهاية التسعينات.