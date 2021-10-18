الذكاء الاصطناعي يعيد رسم لوحة لبيكاسو

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قبل ذيوع شهرته، لم يكن الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو يملك المال الكافي لشراء مستلزمات الرسم، ولذلك فقد كان مثل الفنانين الفقراء الآخرين، يعيد الرسم على اللوحات القماشية التي لديهم، بعد طمس الرسوم السابقة.

في عام 2010 كشفت أشعة إكس عن لوحة رسمها بيكاسو على قطعة قماش، ثم طمسها لكي يرسم عليها لوحته الشهيرة «إفطار الرجل الأعمى» عام 1903 والتي تعد واحداً من أشهر أعمال الفنان في فترته التعبيرية أو ما تعرف باسم الفترة الزرقاء من 1901 إلى 1904. وكانت اللوحة الأولى المخفية لامرأة.

ونجح باحثون من جامعة لندن كوليدج في إعادة رسم لوحة المرأة باستخدام لوغاريتمات أو خوارزميات أصلية تم وضعها من خلال دراسة العشرات من لوحات بيكاسو والتدريب على أسلوب الفنان الإسباني. وباستخدام صورة أشعة إكس مرشداً، تم تطبيق خاصية الذكاء الاصطناعي في رسم لوحة بالحجم الكامل والألوان الكاملة.