أكتوبر ونوفمبر شهرا انتهاء الحب بالسعودية

المصدر: البيان

أظهرت إحصاءات الطلاق والزواج في الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن شهر أكتوبر الماضي سجل أكثر حالات طلاق في المملكة، مستأثراً بما نسبته 14.6% من حالات الطلاق في المملكة لعام 2020، يليه نوفمبر بنسبة طلاق بلغت 13.9% بما يمكن وصفهما بشهر انتهاء الحب بحسب صحيفة عكاظ.

ويعود الربط بين شهري أكتوبر ونوفمبر والوقوع في الحب إلى تزايد نسب الزواج عالمياً في هذا الشهر، بحسب مصادر متعددة ومتنوعة. وأكدت هيلين فيشر وهي طبيبة نفسية واستشارية، مقولة أكتوبر ونوفمبر أحدهما شهر الوقوع في الحب، إذ إنهما شهران خريفيان وهذا الفصل أفضل مواسم العام في تكوين العلاقات!