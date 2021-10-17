طاقم سينمائي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء

المصدر: د ب أ

من المقرر أن يعود فريق تصوير فيلم روسي إلى الأرض في وقت لاحق اليوم، بعد أن أمضى 12 يوماً في محطة الفضاء الدولية، في أول جهد في العالم لإنتاج فيلم روائي طويل في الفضاء الخارجي.

وستهبط كبسولة الفضاء في سهول كازاخستان الساعة 6:35 صباحاً (0435 بتوقيت غرينتش).

وستعود الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو إلى الأرض، إلى جانب رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي، الموجود بمحطة الفضاء الدولية منذ أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلتهم أكثر من ثلاث ساعات.

ويحمل الفيلم اسماً مؤقتاً هو «التحدي»، ويروي قصة طبيبة، تؤدي دورها بيريسيلد، وتضطر للسفر إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ حياة رائد فضاء أصيب بمرض.

وتقول روسيا إن هذا هو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء وليس في استوديوهات على الأرض.

وتخطط الولايات المتحدة أيضاً لتصوير فيلم هناك، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.

وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إن الهدف من الفيلم هو جعل الصناعة أكثر جاذبية للشباب.

ومع ذلك، يقول منتقدون إن المشروع كان مكلفاً، وكان من الأفضل إنفاق الأموال على البحث.