شوكولاتة في دبي مستوحاة من طريق تجارة التوابل

المصدر: دبي - نهى حوّا

هناك ما يدعونا للنظر لما وراء النوافذ الزجاجية لمتاجر الشوكولاتة في دبي، والاستمتاع بمشهد ومذاق مشتقات الكاكاو المعروضة كتحف فنية، وربما احتساء كوب من الشراب الساخن، مع التلذذ بطعم أحدث نكهات الشوكولاتة التي تم مزجها بالقهوة أو الهيل أو الورد أو الحلوى أو الفلفل الكشميري أو زهر البرتقال أو الزعفران أو الشمر أو دزينة أخرى من النكهات.

تلك الابتكارات الجديدة للنكهات تلقى رواجاً في دبي حالياً، وهي تستلهم من طريق "التوابل البحرية"، وفقاً لما أفادت به مديرة أحد أشهر مصانع الشوكولاتة في المدينة والذي ينتج من حبوب الكاكاو أحادية المنشأ الواردة من فيتنام وإندونيسيا وبابوا نيو غينيا والهند ومدغشقر، أنواعاً جديدة من الشوكولاتة بنكهات مصقولة لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر.

ترى مديرة مصنع "مرزام"، كاثي جونستون، في مقابلة مع مجلة " فوربس" الأمريكية، أن مكونات المتجر الطبيعية شكلت انعكاساً للنكهات والوصفات المحلية للغاية، مضيفة إنها ذهلت بالاستقبال، وكيف كان المجتمع يستمتع بالشوكولاتة ذات الأصل الفردي الداكن والنكهات الإقليمية.

وإلى جانب مكونات الشوكولاتة، ما يثير الاهتمام هو تأثير طريق التوابل البحرية على التصميمات والأعمال الفنية التي تزين الشوكولاتة أيضاً، حيث يجري تسليط الضوء على القصص التاريخية لتلك التوابل الإقليمية الغنية التي نمت في الشرق وتم تداولها ونقلها إلى الشرق الأوسط من ثم بيعها واستخدامها في أوروبا مما تسبب بتغيير المأكولات.

قالت جونستون لمحلة " فوربس": "يسود الاعتقاد أن كاسترد الفانيلا هو في جوهره فرنسي، لكن الفانيلا تأتي من على بعد آلاف الأميال. كيف وصلت إلى هناك وكيف تم تداولها ومن تداولها والمعارك والقصص، يوجد هناك بالفعل إلهام لا نهاية له لوصفات الشوكولاتة والتغليف".

وأشارت إلى أن حبوب الكاكاو لألواح الشكولاتة الداكنة ذات الأصل الفردي يجري شراؤها من نفس الأماكن على طول طريق التوابل التي جاءت منها النكهات التاريخية. بالنسبة إلى حبوب الكاكاو الإندونيسي، يقوم المصنع بالاتصال حديثاً بمزرعة صغيرة في جزيرة بابوا الغربية التي تشكل نهاية ذيل جزر التوابل.

تقول جونستون: "بدأ التجار العرب التجارة مع مزارعي الجزر في هذا الأرخبيل في القرن الـ14، وجمعوا القرنفل وجوزة الطيب، من بين التوابل الأخرى من غابات الجزر" مضيفة: "هذا الارتباط بمنطقتنا وتاريخ طريق التوابل هو النقطة الأولى التي نبحث عنها عند شراء حبوب الكاكاو. وعندما تصل حبوب الكاكاو إلى دبي يكون قد تم تخميرها وتجفيفها بالفعل. وتعتبر عملية التخمير أمراً بالغ الأهمية لعملية الإنتاج لدينا حيث لا نضيف أي مواد كيميائية أو نكهات للتغطية على سوء المعالجة"، مشيرة إلى أهمية وجود اتصال مباشر بين صانع الشوكولاتة والمزارع لتحفيز المزارع على الحفاظ على معايير الجودة.