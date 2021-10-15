وفاة الكاتب المصري فوزي فهمي عن عمر يناهز 83 عاماً

المصدر: البيان

توفي اليوم الجمعة الدكتور فوزي فهمي، الكاتب المصري وأستاذ الدراما والنقد، عن عمر ناهز 83 عاما، أثرى فيها الحركة المسرحية المصرية بالكثير كفنان وإداري بارع وكاتب.



يذكر أن فوزي فهمي أحمد ولد في يوم 21 أغسطس 1938 في القاهرة وتلقى تعليمة الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمة الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم المسرح سنة 1975.



وقد تنقل في عدد مناصب فندب سنة 1978 عميدا لمعهد النقد الفني ثم وكيلا لوزارة الثقافة ورئيسًا للمركز القومي لتفافة الطفل، من جهوده إنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، من أهم مؤلفاته في المسرح عودة الغائب كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014.

يذكر أن الراحل هو زوج الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو.