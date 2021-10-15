الصين تطلق سفينة الفضاء «شنتشو- 13» غداً

المصدر: (بكين - (د ب أ))

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة (لين شنتشو- 13) غداً.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس أن عملية الإطلاق ستتم من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين. من ناحية أخرى، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لين شيشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول، والمتحدث باسمها، قوله في مؤتمر صحافي، إن هناك ثلاثة رواد فضاء سيظلون في محطة الفضاء لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن تكون وانغ يابينغ، أول رائدة فضاء تعمل في محطة الفضاء الصينية، وسوف تقوم بالسير في الفضاء.

ومن المنتظر أن تنشر وكالة الفضاء المأهول الصينية، مزيداً من المعلومات بشأن المركبة الفضائية، على موقعها الإلكتروني، في وقت لاحق.