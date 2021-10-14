افتتاح مدام توسو الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالميًّا في دبي

المصدر: البيان

كل الأنظار تتجه نحو "بلوواترز"؛ الجزيرة الساحرة متعددة الأوجه التي تنبض بالحياة حيث تم افتتاح الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالميًّا مدام توسو دبي لأول مرة للجمهور. الحدث الأكثر ترقبًا منذ شهور ولقد بلغ التشويق ذروته مع مشاركة النجوم المتألقين من رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد، ونجم الإذاعة المحبوب والمفضل لدى الجميع كريس فيد في مراسم قص الشريط لحفل افتتاح مدام توسو دبي رسميًّا، في أجواء مذهلة مفعمة بألوان من البهجة والحماس.



تأسست مدام توسو في لندن عام 1835 لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالميًّا، وهذا الافتتاح المرتقب يمثل حدث خاص واستثنائي للمنطقة. دبي تحتضن المقر رقم 25 عالميًّا لدى مدام توسو، وهو يحتل مكانة خاصة كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة في المنطقة.



تضم مدام توسو دبي مجسمات شمعية مذهلة تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلًا عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية "بوب"، والسياسة، وغير ذلك، فهي ببساطة وجهة ترفيهية فريدة من نوعها. يمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف تلك الوجهة المذهلة حيث تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص وتضم أكثر من 60 مجسمًا شمعيًّا ينبض بالحياة بشكل مدهش، منهم 16 مجسمًا جديدًا كليًّا لألمع نجوم الشرق الأوسط، مثل الفنانة اللبنانية مايا دياب تلك، هي الوجهة المثالية لقضاء يوم عائلي مميز حيث توفر أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وهي تُعد الأختيار الأمثل لعطلة الشتاء القادمة، أو لقضاء ليلة ساحرة تحت أضواء الشهرة، أو لقضاء أمتع الأوقات بصحبة الأصدقاء والتقاط العديد من الصور التذكارية الشخصية "سيلفي".



تهدف مدام توسو دبي إلى إثارة إعجاب وإبهار الزوار بمقرها الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار لاستكشاف كل غرفة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية لديها على طريقتهم الخاصة. المنطقة المخصصة للقادة والملوك هي المنطقة الأولى لدى الوجهة الترفيهية المذهلة حيث تنقل الزوار لعالم ملكي فخم، إذ تمنحهم فرصة للقاء الملوك، وقادة العالم، والشخصيات العامة المرموقة، والشخصيات السياسية البارزة من الماضي والحاضر. وقضاء وقت ممتع لاحتساء فنجان من الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ومقابلة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر تاج محل، والصعود على متن نسخة طبق الأصل من الطائرة الرئاسية ومقابلة دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مجرد نبذه عن نوعية التجارب الترفيهية التفاعلية التي تقدمها تلك الوجهة العالمية.

ولعشاق عروض الأزياء والمشي على منصة العرض، وهواة التصوير والظهور على أغلفة أشهر المجلات، فإن المنطقة المخصصة لعالم الموضة توفر كل تلك التجارب الترفيهية المذهلة لتحقق للزوار أحلامهم حيث يمكنهم أيضًا أخذ الصور التذكارية مع العديد من أيقونات الموضة بملابسهم العصرية الأنيقة، ومن بينهم المتربعة على عرش الموضة في بريطانيا فيكتوريا بيكام مع أرقى الأزياء التي حازت على إعجاب آنا وينتور أبرز وأهم الشخصيات في عالم الموضة، ويمكنهم أيضًا الوقوف بجانب كارا ديليفين وكأنهم من أصدقائها المقربين، والاستمتاع بالتصوير بالقرب من كايلي جينر وكيندال جينر، والتفاط صور تذكارية "سيلفي" مع عارضة الأزياء الإيطالية كارلا دي بيلو والتقاط صور مع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب والمزيد أيضًا.



وفي ذات الوقت، يمكن لعشاق عالم السينما الساحر والشاشة الفضية أن يحققوا أحلامهم بدخول المنطقة المخصصة للأفلام لتجارب مفعمة بالتشويق والإثارة. يمكن للزوار الجلوس بجانب أودري هيبورن داخل فيلم الإفطار عند تيفاني، أو يمكنهم خوض تجربة مفعمة بالحركة "أكشن" مع توم كروز، أو الاستمتاع بجولة لمحاربة قوى الشر وإنقاذ أهل المدينة مع الرجل العنكبوت سبايدر مان، أو تجربة بعض حركات الفنون القتالية تحت إشراف المعلم المحترف جاكي شان.

في المنطقة المخصصة للإعلام، سيتمكن عشاق وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهدة ما وراء الكواليس مع فرصة الاقتراب من بعض المشاهير الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك نجم الإذاعة المحبوب والمفضل لدى الجميع كريس فيد، وبن باز نجم وسائل التواصل الاجتماعي، ومقدم برنامج أراب آيدول المغني والممثل المتألق أحمد فهمي، الى جانب الملحن والموزع المصري وعضو لجنة التحكيم في برنامج المواهب الغنائية آراب آيدول حسن الشافعي.

عالم بوليوود المزدهر والمفعم بمختلف ألوان الفن والاستعراضات المذهلة حيث تعكس المنطقة المخصصة لعالم بوليوود الساحر في مدام توسو هذه النواحي الجمالية المدهشة؛ يمكن للزوار الاستمتاع بنزهة عبر حديقة سرية مزهرة، ويمكنهم أيضًا المشاركة في أشهر الأغاني الهندية المصورة، وأداء أجمل حركات الرقص أمام شاشة رقمية تفاعلية. وبعد كل ذلك يحين الوقت لمقابلة ملوك بوليوود في هيئة مجسمات شمعية مذهلة للأسطورة أميتاب باتشان، وشاروخان، وسلمان خان، وكارينا كابور، ورانبير كابور، وكاترينا كيف، ومادهوري ديكسيت.



ولعشاق الرياضة وخاصة الساحرة المستديرة يمكنهم الآن تجربة المنطقة المخصصة للرياضة مع أحدث التقنيات المبهرة حيث يمكنهم تسديد ركلة جزاء في منطقة الجزاء التفاعلية جنبًا إلى جنب مع نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتوجيه الضربة القاضية على الأسطورة محمد علي أو الوقوف على منصة التتويج في فورمولا 1 بحضور لويس هاملتون. يمكن للزوار أيضًا الوقوف بجانب رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد وأخذ الصور التذكارية أثناء تجربة رفع وزن زائف بجانبها، ويمكنهم أيضًا مقاتلة سيرجيو توما لاعب جودو من أصول مولدوفية يلعب لصالح الإمارات العربية المتحدة.

أما عن عشاق الموسيقى والحفلات والعروض الحية يمكنهم اختتام زيارة مدام توسو دبي في المنطقة المخصصة للموسيقى عبر ممر محفوف بالنخيل والرقص في ساحة الرقص التفاعلية وسط ألمع نجوم الغناء في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الفنان العراقي الاستثنائي كاظم الساهر و المطرب المتألق محمد عساف والمطربة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم، والنجمة الإماراتية اليمنية الناشطة في مجال حقوق المرأة بلقيس فتحي، والنجوم العالميين ويل سميث، وريانا، وجاستن بيبر، وغيرهم الكثير.

لقد انتهى وقت الانتظار للاستمتاع بكل تلك التجارب الترفيهية المذهلة لدى مدام توسو دبي حيث تفتح أبوابها لاستقبال الزوار الكرام سبعة أيام في الأسبوع، ولحجز التذاكر يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.madametussauds.com/dubai/