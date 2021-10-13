ماذا قال نجيب وسميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة؟

المصدر: البيان

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الحريق الذي نشب في قاعة الافتتاح بمهرجان الجونة السينمائي، على حسابه في تويتر "مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده!".

وأرفق نجيب ساويرس تعليقه على حريق قاعة الافتتاح، بصور من استعدادات إقامة مهرجان الجونة.

أما شقيقه المهندس سميح ساويرس، فأكد أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، موضحاً أن "المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي لم يحدث به أي ضرر، والمكان الأساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق، وسوف نتمكن من إصلاح التلفيات قبل غد وكأنه لم يحدث حريق في المكان".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أكدت أن حريقا محدودا نشب ظهر اليوم الأربعاء في موقع افتتاح الدورة الخامسة التي تنطلق غدا الخميس.

وأضافت في بيان أن قوات الحماية المدنية دفعت بعربات الإطفاء سريعا لتتم السيطرة بشكل كامل على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت أنه تم فتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادث مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.