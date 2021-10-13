مصر .. حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة قبل انطلاقه بـ 24 ساعة

المصدر: البيان

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر إن حريقا محدودا نشب ظهر اليوم الأربعاء في موقع افتتاح الدورة الخامسة التي تنطلق غدا الخميس.

وأضافت في بيان أن قوات الحماية المدنية دفت بعربات الإطفاء سريعا لتتم السيطرة بشكل كامل على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت أنه تم فتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادث مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.

نشب الحريق في الساحة الخارجية لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي يجري إعداده منذ عامين لاستضافة فعاليات المهرجان السينمائي وأنشطة فنية أخرى.

وبثت صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لرجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة قال فيه إن حفل الافتتاح سيقام في موعده.

وقال "الحمد لله، مسرح الافتتاح لم يتأثر ولم تتضرر سوى منطقة الحفل الذي كان سيقام للضيوف بعد الافتتاح، ويجري العمل حاليا على اصلاحه وإعادته كما كان".

ويستقبل المهرجان كل عام آلاف الضيوف الذين يفدون من مصر وخارجها للمزج بين السياحة الشاطئية ومتابعة الأفلام السينمائية.

وتقام الدورة الخامسة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر حيث تعرض أكثر من 80 فيلما وتكرم الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري والممثل المصري أحمد السقا.