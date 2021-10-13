ألفا مشارك يتنافسون في كأس العالم لكسر البلوط بإنجلترا.. فيديو

المصدر: البيان

تدفق نحو 2000 شخص إلى قرية نورثامبشير في وسط إنجلترا للمشاركة في كأس العالم للعبة "الكونكر"، الذي ألغي العام الماضي، كغيرها، بسبب وباء كوفيد-19.

وقانون لعبة "الكونكر" -وهو نوع من البلوط الذي يشبه الكستناء- سهل جداً، إذ يتنافس شخصان في كلّ مواجهة، حيث يضرب أحدها ببلوطته المربوطة بخيط بلّوطة الخصم، ويخسر صاحب البلوطة المكسورة كما نرى في الفيديو أعلاه.

يذكر أن البلوط هو جنس نباتي من الفصيلة الزانية، ويضم أنواعا كثيرة بعضها شجيري وكثير من الأشجار الضخمة والمعمرة قد تبلغ من العمر ما بين 500 - 2000 سنة. وهناك أكثر من 600 نوع من أنواع البلوط تنمو كلها تقريبًا بصورة طبيعية في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

ألفا مشارك يتنافسون في كأس العالم لكسر البلوط بإنجلترا.. فيديوhttps://t.co/fJTf0VtELM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S7aHPMrPjq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 13, 2021