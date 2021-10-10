أسعار خيالية.. تعرف على أغلى 6 أنواع فاكهة في مصر

المصدر: وكالات

يحتاج جسم الإنسان للفيتامينات والمعادن التي تتوفر في الفواكه والخضراوات، وتتميز بأسعارها التي يكون أغلبها في المتناول، ولكن هناك أنواعاً معينة ذات أسعار عالية وغير معتادة، وتالياً أبرز هذه الأنواع وأسعارها في مصر.

- الموز الأحمر:

تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها الموز الأحمر للجسم، نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والألياف، والتي تساعد في الحفاظ على صحة للجسم، كما يمتاز بمذاقه الحلو، ويعتبر من أشهر الفواكه الموجودة في جنوب شرق آسيا، ويبلغ سعر الكيلو 236 جنيها مصرياً.

- التوت البري:

التوت من الفواكه التي يفضل تناولها الكثيرون، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ويبلغ سعر الكيلو 960 جنيها، وقد يصل إلى 1000 جنيه مصري.

- الدوريان:

وهي واحدة من أندر وأعجب الفواكه في العالم، فهي تتميز بمواصفات خاصة، وطعمها قريب من زبدة الفول السوداني أو القشطة، ورائحتها كريهة، وغالية الثمن، يبلغ سعر الكيلو 687 جنيها.

- الكيوي الجولد:

من الفواكه الغنية بالسكريات والنشا وأحماض الفواكه والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين C؛ حيث تحتوي كل 100 جرام منه على 90 ملليجراما من الفيتامين، ويبلغ سعر الكيلو 239 جنيها.

-الأفوكادو المكسيكي:

يحتل مكانة متقدمة وشعبية واسعة بين عشاق نمط الحياة الصحي، لأنه يحتوي على مواد مغذية طبيعية وفيتامينات وعناصر معدنية ودهون صحية مختلفة.

وللأفوكادو فوائد عديدة لاحتوائه على فيتامينات А ، К ، С، Е، ومجموعة فيتامين В، وعناصر معدنية مختلفة، بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، حديد، زنك، ومنغنيز. وأحماض أوميجا 3 ولوتين وبانتوثنيك وأحماض الأوليك، ويبلغ سعر الكيلو 325 جنيها.

- دراجون فروت:

تتمتع فاكهة التنين "Dragon fruit" بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، كما أنها فاكهة استوائية تمتاز بقشرة وردية، ولحم بلون أبيض يحتوي على بذور سوداء، ويعد مذاقها مزيجا بين الكيوي والبطيخ، يبلغ سعر الكيلو 165 جنيها.