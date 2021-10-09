متوسط قامة الرجال الصينيين يزيد بـ 9 سم خلال 35 عاماً

المصدر: البيان

أظهرت البيانات الواردة في "تقرير لجنة الصحة الوطنية عن حالة التغذية والأمراض المزمنة لدى الصينيين (2020)" أن متوسط قامة الصينيين قد استمرّ في الزيادة خلال السنوات الأخيرة.

وزاد متوسط طول الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا على التوالي بمقدار 1.2 سم و0.8 سم، مقارنةً بخمسة أعوام مضت.

وزاد متوسط قامة الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا بمقدار 1.6 سم و1 سم.

كما أظهر استطلاع عالمي أجرته مجلة لانسيت الطبية أن متوسط القامة لدى الصينيين يزيد باستمرار، إذ ارتفع متوسط الطول لدى الرجال الصينيين خلال 35 عامًا من عام 1985 إلى عام 2019 بنحو 9 سم، وهي الزيادة الأعلى في العالم، فيما جاءت زيادة متوسط القامة لدى النساء الصينيات الثالثة عالميا والأولى في شرق آسيا.

وإلى جانب زيادة مع متوسط القامة، سجّل متوسط العمر المتوقع لدى الشعب الصيني ارتفاعا جديدا، ليصل 77.3 سنة خلال العام 2020، وهو ما يمثل ضعف العمر المتوقع للعام 1949.