النرويج تبني قاعدة إطلاق أقمار اصطناعية

المصدر: أوسلو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة النرويجية، أمس، استعدادها لبدء بناء قاعدة خاصة بالنرويج لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

وأضافت في بيان، أنه تم توفير التمويل المطلوب لإقامة القاعدة في جزيرة أندويا شمال النرويج بتكلفة تصل إلى (7.42 ملايين دولار).

وقالت إيرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج: «هذا يوم تاريخي لأندويا وللنرويج كدولة ترتاد الفضاء».

وأضافت: «النرويج ستصبح واحدة من عدد قليل من الدول القادرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية من أراضيها».

كما ستسهم هذه القاعدة في إنعاش المنطقة النائية في شمال النرويج والتي ستوجد بها، حيث ستوفر 150 وظيفة جديدة.

ومن المقرر إطلاق أول قمر اصطناعي من هذه القاعدة خلال الربع الثالث من العام المقبل.