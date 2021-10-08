لوحتان لبيكاسو في مزاد «كريستيز»

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

تعرض لوحتان لبيكاسو، إحداهما بقيت لستة عقود ضمن مجموعة خاصة ولم تُطرح سابقاً للبيع، ضمن أبرز القطع التي تشملها مزادات الخريف لدى دار كريستيز في نيويورك الشهر المقبل.

وأوضحت الدار العريقة في بيان أن لوحة «المرأة الجالسة القرفصاء بالزي التركي - جاكلين» التي تقدّر قيمتها بمبلغ يراوح بين 20 مليون دولار و30 مليوناً، «بقيت ضمن المجموعة الخاصة لعائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال، منذ 1957، بعد سنتين فقط من إنجازها». هذه اللوحة الزيتية هي من بين بورتريهات كثيرة رسمها بيكاسو لجاكلين روك، ثاني زوجات الفنان والتي كان متزوجاً منها عند وفاته في موجنس في جنوب فرنسا سنة 1973. وهي جزء من «مجموعة ستيلا» التي تضم أعمالاً لخوان ميرو ومارك شاغال وهنري ماتيس وجورج براك وماكس ارنست، بقيت مملوكة أيضاً للعائلة نفسها لثلاثة أجيال، بحسب دار كريستيز.