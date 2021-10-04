«بيبي كولومبو» يلتقط أول صورة لعطارد

المصدر: باريس - (أ ف ب)

التقط القمر الاصطناعي «بيبي كولومبو» المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مئتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أول من أمس.وهذه المرة الأولى منذ إطلاق هذا القمر الاصطناعي المشترك بين وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية عام 2018 يحلّق فوق الكوكب الذي يشكّل «هدفاً» له. ومن المقرر أن يُكتفى بوضع «بيبي كولومبو» في مدار عطارد في عام 2025 لأن الوصول إلى أصغر كواكب النظام الشمسي بالغ الصعوبة.

والتقطت كاميرات المركبة صوراً بالأبيض والأسود خلال تحليقها فوق عطارد، ولكن بعدما وصل إلى الجانب الليلي من الكوكب، لم تكن الظروف «مثالية» لالتقاط الصور مباشرة من النقطة الأقرب (199 كيلومتراً)، وكانت أقرب الصور التي نجح في التقاطها من مسافة نحو 1000 كيلومتر، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

وتظهر في هذه الصور حفر ارتطام كبيرة على السطح تكونت بفعل انصباب حمم بركانية ضخمة قبل مليارات السنين. وعلّقت مديرة عمليات المركبة إلسا مونتانيون بالقول «إنه لأمر مدهش أن نرى أخيراً الكوكب الذي يشكّل هدفنا».