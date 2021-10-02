السعودية.. توقيف شخصين نشرا فيديو مضللاً

المصدر: البيان

تمكنت الجهات الأمنية السعودية بمنطقة الجوف من توقيف شخصين نشرا فيديو مضللاً للرأي العام في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج لحسابهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الفيديو المتداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من أمام محل تجاري بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، كانت عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن فعلهما للترويج لحسابهما،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.