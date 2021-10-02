مفاجأة مدوية تفك لغز مقتل عروس مصرية قبل زواجها بيومين

المصدر: البيان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية لغز مقتل فتاة مصرية قبل زواجها بيومين والمعروفة إعلامياً بـ"عروس القليوبية" وذلك بعد العثور على جثة الفتاة داخل قطعة أرض بالقليوبية.

وكان قسم قليوب بأمن القليوبية قد تلقى إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبال جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبها عدة طعنات، وما قرره والد المجني عليها أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته "المجني عليها " أمام مسكنه ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهم وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

أسفرت الجهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها "زوجها" عامل.

باستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات.

فعقد العزم على التخلص من المجني عليها فقام باستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وعقب تأكده من مفارقتها للحياة قام بالاستيلاء على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذووها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها فقام بنقلها للمستشفى حتى يبعد عنه الشك، أرشد عن (الأداة المستخدمة فـي الواقعة، الهاتف المحمول المستولي عليه).