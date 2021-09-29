طريقتان لتجنب مخالفة الرادار في فرنسا

كشفت الشرطة الفرنسية عن طريقتين لتجنب التقاط الرادار لصورتك (بكاميرا مراقبة السرعة) وهما إما أن تلتزم بحد السرعة أو أن تكون محظوظا".

جاءت هذه اللفتة الطريفة عندما أنقذ طائر نورس سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار في بلدة ساحلية في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.

وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر عن الحادث غير العادي في قرية جريج: "هناك طريقتان لتجنب التقاط الرادار لصورتك (بكاميرا مراقبة السرعة). إما أن تلتزم بحد السرعة أو أن تكون محظوظا".

وأرفقت الشرطة بالتغريدة صورة لكاميرا مراقبة السرعة تظهر طائر النورس يحلق أمام الكاميرا فيما حجب جناحه رؤية لوحة أرقام السيارة المسرعة.

[SCOOP] 📢

Qu'un oiseau vous évite une amende pour excès de vitesse, c'est possible !

Mais les ornithologues sont formels : le plus simple reste le respect des limitations. Les oiseaux ne sont pas fiables 😒🐦 pic.twitter.com/iFsfFafQmE — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie_088) February 12, 2020