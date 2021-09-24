منة شلبي تدخل سباق جوائز إيمي

المصدر: القاهرة - رويترز

دخلت الفنانة المصرية منة شلبي سباق التنافس على جوائز إيمي التلفزيونية لأول مرة في مشوارها الفني بعد إعلان القائمة القصيرة للمرشحات للجائزة الأمريكية الشهيرة عن فئة أفضل ممثلة.

وترشحت منة (39 عاماً) عن دورها في مسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة) الذي أُنتج عام 2020 وعُرض في عشر حلقات على منصة شاهد الترفيهية الإلكترونية. المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وهو من بطولة آسر ياسين وسوسن بدر وعبدالعزيز مخيون، وإخراج محمد شاكر خضير.

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت، تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني جابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي والبريطانية هايلي سكوايرز.