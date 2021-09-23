إطلاق سراح هندي بشرط غسل ملابس 2000 امرأة لستة أشهر

المصدر: أ ف ب

أطلق سراح رجل هندي متهم بمحاولة الاغتصاب بكفالة، لكن بشرط أن يغسل ويكوي ملابس جميع النساء في قريته لمدة ستة أشهر.

وسيتعين على لالان كومار البالغ 20 عاماً، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.

وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف في ابريل بتهم تشمل محاولة الاغتصاب. ولم يحدد بعد موعد لمحاكمته.

وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".

وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار "إنه أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.

وقالت أنجوم بيروين "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع".

وقد عُدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعاً إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.

وتواجه الشرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة.