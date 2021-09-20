سياسي روسي انتقد بوتين فسقط سرواله!.. فيديو

المصدر: البيان

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لزعيم سياسي روسي سقط سرواله على الهواء مباشرة خلال برنامج تلفزيوني يناقش الانتخابات البرلمانية الروسية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور سقوط سروال النائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، مباشرة على الهواء خلال مناظرة انتخابية على قناة تلفزيونية.

وجاءت لحظة سقوط سروال الزعيم خلال انتقاده عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية والوزراء، حيث اعتبرهم شيوعيين ويعملون من خلفية تحمل أفكارا شيوعية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعلى الرغم من الموقف المحرج، واصل السياسي حديثه لكنه غير الموضوع مباشرة.