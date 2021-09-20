في نزال عادل ومتكافىء.. زرافة تسقط نظيرتها بـ "الرأسية القاضية" (فيديو)

المصدر: البيان

تستخدم ذكور الزرافات؛ أطول الحيوانات البرية في العالم، إذ يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار ويبلغ وزنها 2 طن، القرون، التي تظهر فوق منطقة الرأس والمغطاة بالجلد، لفرض سيطرته على المنطقة أو في فترة التزاوج.

وفي دراسة نشِرت في شهر أغسطس 2021 في مجلة "إيثولوجي"، قال الباحثون إن سلوكيات الزرافات القتالية تساعدهم على إنشاء تسلسل هرمي لمجتمعاتها.

توضح جيسيكا جرانويلر، طالبة الماجستير في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وأحد أعضاء الفريق المشرف على البحث، أنهم لاحظوا السلوك الاجتماعي للزرافات في محمية نهز موغالاكوينا في جنوب إفريقيا، من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017، وسجلوا تفاصيل هذه مبارزات التي تقوم بها الزرافات.

اكتشف الباحثون أن الزرافات لا تختلف عن البشر، إذ يمكن أن تكون يمناء أو عسراء.

ولاحظ الفريق أيضا أن الزرافات الأصغر سنا تتجادل فيما بينها أكثر وتختار دائما خصوما من نفس الحجم والقوة.

وتأمل هذه الدراسة في تسليط الضوء على كيفية تشكيل الزرافات للتسلسل الهرمي الاجتماعي على أمل المساعدة في الحفاظ على الثدييات المهددة بالانقراض، وفق "مونت كارلو".