«ميركل».. دمية بـ189 يورو

المصدر: البيان

استثمر مصنع متخصص بصناعة ألعاب الدببة في كوبورغ بألمانيا مناسبة رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن منصبها بصورة تتماشى مع مصلحته التجارية.

وصمم المصنع دمية تحمل اسم «ميركل» وطرحها للبيع في الأسواق بقيمة 189 يورو، حسبما أفاد موقع «سبوتنيك» الإخباري.

ويشتهر المصنع في تصميم مثل تلك الدمى التي ترمز إلى شخصيات شهيرة حول العالم، إذ سبق له تصميم دمى: «باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن، هيلموت شميدت، والملكة إليزابيث الثانية».

وقال مارتن هيرمان، مدير المصنع، إنه يعرض شخصيات ذات مكانة واسم في العالم في صالة العرض الخاصة به، واصفاً ما ينتجه مصنعه بأنه «تحف فنية، لا ألعاب أطفال».

وتظهر دمية «الدبة ميركل» التي صُنع منها 500 قطعة، وهي ترتدي سترة حمراء وسروالاً أسود، وتضع يديها بشكل متجاور مثل حركة ميركل الشهيرة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تقديم إحدى هذه الدمى إلى ميركل شخصياً، إذ ستحصل على اللعبة رقم 16، التي تشير إلى عدد سنوات عملها بمنصب مستشارة ألمانيا.