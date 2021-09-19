فنون زراعة الأرز في اليابان تحتفي بروائع الأدب والموسيقى

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تواظب قرية في شمال اليابان، منذ عام 1993، على إحياء ثقافتها كل عام، من خلال فن زراعة الأرز، «تامبو آتو». وفي شهر مايو من كل عام، يجتمع نحو 1300 متطوع لزراعة أنواع مختلفة من الأرز في تصميم فني يتصف بالتعقيد، وبحلول الوقت الذي يأتي فيه فصل الصيف، يكون عملهم الشاق قد اكتمل، جاذباً ألوف السياح إلى قرية «أناكاديت».

ووفقاً لموقع نشرة «ماي مودرن مت» الفنية، خرجت البلدة الصغيرة بتلك الفكرة، بهدف الحد من تراكم الديون وانخفاض عدد السكان، ومن بين الإبداعات الفنية كانت هناك تصاميم هي عبارة عن تحية لأفلام غربية، مثل «ذهب مع الريح» و«حرب النجوم»، بالإضافة إلى صور كثيرة ترسم شخصيات أسطورية يابانية.

وتعود تلك التصاميم المعقدة إلى أستاذ سابق في مدرسة ثانوية، اسمه اتسوشي ياماموتو، وعادة ما يكون موضوعها مقرراً سلفاً قبل عام، وبعد ذلك يباشر ياماموتو بالعمل على القطعة.

وفي حديث مع مجلة "أطلس اوبسكيورا" الأميركية، قال ياماموتو إنه يجري تغييرات أثناء تخطيطه للتصميم، باستخدام برنامج معالجة الصور بالكمبيوتر.