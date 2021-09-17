انفصال مركبة شنتشو-12 الفضائية عن الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية

المصدر: شينخوا

انفصلت المركبة الفضائية شنتشو-12، التي تُقل على متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين؛ هم: نيه هاي شنغ، ليو بوه مينغ، تانغ هونغ بوه، عن الوحدة الأساسية تيانخه لمحطة الفضاء الصينية، في الساعة 8:56 صباح أمس الخميس بتوقيت بكين.

وعاش الرواد الثلاثة وعملوا في تيانخه لمدة 90 يوما، وهي أطول مدة بقاء في الفضاء من قبل رواد الفضاء الصينيين، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وقالت الوكالة إنه وقبل الانفصال، أكمل الرواد الصينيون أعمالاً متنوعة مثل تحديد حالة مجموعة الوحدة الأساسية ومركبة الشحن تيانتشو-2، وتصنيف بيانات التجربة وتحميلها، وتنظيم ونقل الإمدادات المحفوظة في المدار، بدعم من طاقم العلوم والتكنولوجيا على الأرض.

وتم إرسال الرواد الصينيين الثلاثة إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية شنتشو-12، ودخلوا تيانخه يوم 17 يونيو الماضي. كما أجرى الطاقم نشاطات خارج تيانخه مرتين خلال الـ 90 يوما الماضية.