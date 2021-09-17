تعرف إلى أطول مراهق في العالم

المصدر: البيان

دخل الكندي أوليفييه رييوكس؛ البالغ من العمر 15 عامًا، كتاب غينيس للأرقام القياسية 2022 كأطول مراهق (ذكر) في العالم بطول 226.9 سم.

وُلد أوليفييه بوزن 7.5 أرطال، ونما إلى 16 رطلاً في شهره الأول ولم يتوقف عند هذا الحد، بل قاده نموه السريع إلى أن يبلغ طوله 5 أقدام و 2 بوصات في الصف الخامس.

ومع الأخذ في الاعتبار طول والديه، توقع الأطباء أنه سيصل لطول 6 أقدام و5 بوصات في ذروته، لكنه تجاوز توقعاتهم بقدم كاملة!

نظرًا لكون عائلة رييوكس بأكملها طويلة، تمت تهيئة منزل طفولة أوليفييه ليتلاءم مع طوله وتوفير جو مريح للجميع. الطاولات والسقوف كلها أعلى من المتوسط.

الشيء الوحيد الذي بقي كما هو إطارات الأبواب، التي شهدت كما هائلا من الاصطدامات بقمة رأس أوليفييه.

عندما كان طفلاً، أمضى أوليفييه ساعات في البحث في كتب غينيس للأرقام القياسية، والاطلاع على أطول الأشخاص، ومقارنة نفسه بكل صاحب رقم قياسي.

بعد فشله في العثور على شخص أطول منه في إصدارات 2015 و 2016 من كتب موسوعة غينيس، ما ألهمه للسعي للحصول لقب أطول مراهق في العالم، حيث ذكر أنه شعر بالارتياح بحصوله عليه أخيرًا.

وليس من المستغرب أنه انجذب نحو كرة السلة في وقت مبكر.

يتذكر اللاعب الرياضي البارع أنه كان يبلغ من العمر 5 سنوات، عندما بدأ في خوض المباريات، وكانت الفرق المنافسة تشكك في عمره الحقيقي بسبب طوله الفارع.

وبالإضافة إلى كرة السلة، يجذب أوليفييه الانتباه أيضًا في الأماكن العامة الأخرى، يسأل الناس أسئلة حول سنه وطوله وغالبًا ما يطلبون صورًا بجانبه.

فخلال إجازة عائلية بكوبا، تشكل صف من الضيوف في جميع أنحاء المنتجع، ينتظرون دورهم لالتقاط صورة بجانبه.

وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يجعل أية نزهة بسيطة مشكلة، لكن طالما أن الناس يتعاملون باحترام ولطف، فإن أوليفييه وعائلته يتحلون بالصبر والتفهم.

ويرتقب أن يواصل المراهق أوليفييه الاستمرار في الارتفاع والوصول إلى مستويات جديدة!