سيدة تخدر زوجها وتقطعه 3 أجزاء

المصدر: البيان

قامت سيدة من محافظة القليوبية في دلتا مصر بقتل زوجها عن طريق تخديره وتقطيعه إلى 3 أجزاء وإلقاء أشلائه في إحدى الترع.

تلقى قسم شرطة قليوب، بلاغاً من شرطة النجدة بوجود جوال بداخله أشلاء بشرية بترعة الصباح وسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جوال بداخله 3 أجزاء من جثة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب زوجة القتيل وتدعى صباح و2 آخرين.

وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها خدرته وقطعته بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.