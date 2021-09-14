تعليق مؤثر لزوجة المهندس القتيل: «كنت خد الفلوس وسيبه يعيش»

المصدر: البيان

في تعليق مؤثر على اكتشاف هوية قاتل زوجها، قالت دعاء زوجة المهندس أحمد عاطف قتيل «غدر الأصحاب» إنها في حالة صدمة كبيرة وتكاد لا تصدق أن القاتل هو صديق زوجها المقرب.

وقالت دعاء: «أنا في حالة صدمة كبيرة بعد خبر اتهام صديق زوجي بقتله. وتساءلت كيف تقتل صديقك اللي كان يحل كل مشاكلك؟!".

واستطردت دعاء، قائلة: "هو ده رد الجميل يا بشمهندس، إنك تيتم عيال صديقك بدري وتخلي الواد يتولد ميشوفش أبوه».

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قد تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية «ميت عنتر»، التابعة لمركز طلخا، الذي تم العثور على جثته أسفل أحد الكباري بمدينة المنصورة، بعد 10 أيام من اختفائه.

حيث دلت التحريات على أن صديق المهندس المجني عليه، ويُدعى «محمد أ.»، يقف وراء الواقعة، حيث ادعى وجود عطل في سيارته، ونزل منها مع صديقه، ثم دفعه من أعلى الكوبري، وغادر المكان تاركا صديقه ليواجه الموت غرقاً في مياه نهر النيل فرع دمياط.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان مديناً للمجني عليه بمبلغ 680 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 شيكات، أخذهم منه كضمان، وفي نفس الوقت، فإن المتهم رصيده في البنك لا يزيد على 32 ألف جنيه، كما أن السيارة التي اشتراها بضمان بنكي.