فيديو.. افتتاح مقبرة أشهر ملوك مصر بعد إغلاقها 15 عاما

المصدر: البيان

افتتحت وزارة السياحة والآثار المصرية المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام 2006.

ودعا وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني مجموعة من السياح لمصاحبته في افتتاح المقبرة، وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة لأنهم سيكونوا أول زائري المقبرة منذ أكثر من 15 عام.

وأوضح الوزير أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوي عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلي منحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالي 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذي يؤدي إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ويوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردي تماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج.

كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.