حقيقة ظهور مرض جنون البقر في مصر

المصدر: البيان

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، حقيقة ظهور حالات من مرض جنون البقر في مصر.

وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «دي إم سي»، إن المرجعية في أي أمراض هي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، موضحاً أن المنظمة لم تعلن أن مصر مشتملة على المرض.

وأضاف: «عندما علمنا أن المرض ظهر في البرازيل، أرسلنا على الجهات المختصة في البرازيل للإفادة عن هذه الأخبار، وللاستعلام عن الحيوانات المصابة»، مشيراً إلى أن هناك نوعين من هذا المرض.

وبيَّن أن أحدهما ينتقل إلى الإنسان ويسبب مشكلات عديدة للحيوان وسببه التغذية على أعلاف بها شق حيواني، أما الثاني فهو صورة نادرة ويظهر في الحيوانات الطاعنة في السن.

ولفت إلى أن آخر عجول دخلت مصر تم استيرادها من البرازيل كانت في أكتوبر 2020.

وأكد أن وزارة الزراعة المصرية تتخذ الإجراءات الاحترازية حالياً، وهناك اشتراطات للحوم المستوردة تفادياً لانتشار أي نوع من الأمراض.