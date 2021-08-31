مصر. . لحظة تحرير طفل المحلة المختطف والقبض على الجناة

المصدر: البيان

نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو يشمل لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية بمصر المختطف والقبض على مركتبي الجريمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة وإعادة الطفل لأهله سالما خلال 24 ساعة فقط من الواقعة.

وتضمن الفيديو لقطات اقتحام الداخلية لمكان الاختطاف، والتعامل مع الجناة الخاطفين، وإعادة الطفل لأهله، كما تضمنت اللقطات لحظات عودة الطفل لأهله وفرحة أسرته وجيرانه والاحتفال به.

وكانت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أعلنت عن تفاصيل وكواليس تحرير الطفل، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باختطاف الطفل زياد البحري من احدى القرى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم تشكيل فريق بحث وتحر ضم ضباط من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وتم فحص عدد من الكاميرات المراقبة، وتحديد مكان هروب المتهمين وتمكنت من ضبطهم وتحرير الطفل وإعادته لاسرته سالما.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة بقصد ابتزاز والد الطفل والحصول منه على مبلغ مالي مقابل إعادة الطفل مرة أخرى، واستخدموا سيارة مبلغ بسرقتها فى تنفيذ الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وكان ملثمان خطفا الطفل من يد والدته من داخل متجر، قرب طريق سريع بإحدى قرى مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

وتم تداول مقطع فيديو تحاول فيه الأم منع الجناة من خطف ابنها، لكن تم سحلها وراء السيارة المستخدمة في الخطف التي كان يقودها متهم ثالث.

وحسب مصدر أمني وفق سكاي نيوز، تم تعقب سير السيارة التي تبين أنها مسروقة، ومن خلال التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة بالطرق تم تحديد موقعها ومداهمة مقر اختباء الجناة، وإعادة الطفل المختطف لأحضان أهله.

وأوضح المصدر أن "هذا يمثل ضربة أمنية جديدة تؤكد قدرة أجهزة وزارة الداخلية المصرية على تحقيق الأمن للمواطنين، وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين جموع الشعب".

وكشف مصدر أمني ثان أنه تم العثور على الطفل في منزل مهجور بقرية السجاعية التابعة لمركز المحلة، حيث تم تسليمه لأهله.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم القبض على المتهمين باختطاف الطفل بعد مداهمة القرية من قبل قوات الأمن.

وكانت أجهزة الأمن عثرت على سيارة متفحمة في مركز قطور التابع لمحافظة الغربية أيضا، يشتبه في كونها المستخدمة في واقعة الاختطاف.

وخلال استجوابهم، اعترف المتهمون الثلاثة بأنهم خططوا للواقعة عبر سرقة سيارة من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ القريبة، وعقب الجريمة أحرقوها حتى لا يتم تعقبهم، فيما أخفوا الطفل بمنزل في منطقة زراعية قرب المحلة.

وقال المتهمون إنهم علموا أن والد الطفل تاجر مواد غذائية فاعتقدوا أنه صاحب ثروة، مما دفعهم لارتكاب الجريمة من أجل الحصول على فدية.

وعثرت أجهزة الأمن مع المتهمين على بندقيتين آليتين في موقع القبض عليهم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية ومتابعة سير التحقيقات.

وتجمع المئات من أهالي مدينة المحلة أمام منزل الطفل، لتهنئة أهلة على عودته إليهم سالما وفي وقت قياسي.