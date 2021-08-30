تفاصيل أزمة مذيعة مصرية مع لاعب سابق بالزمالك

المصدر: البيان

حدثت أزمة بين الإعلامية المصرية مي حلمي وكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، خلال استضافتها له في برنامجها «الحكم»، المذاع على قناه الحدث اليوم، لتدير معه حوارا وصفه البعض بأنه «غير لائق مهنيا»، وينسحب لاعب الزمالك السابق من البرنامج، وبعد تداول فيديو الحلقة هاجمها رواد السوشيال ميديا بسبب أسلوبها.

وأصدرت القناة بيانا أعلنت فيه وقف برنامج الإعلامية والتحقيق معها، وكان نص البيان: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

ووجهت الفنانة دينا فؤاد انتقادات لاذعة للإعلامية مي حلمي، التي تم إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب حلقتها المثيرة للجدل، وقالت«حقيقي إحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام، أول مرة أتكلم في حاجة تخص حد، بس بجد مستفزة جدًا».

كما وجّه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمي حلمي قائلاً، «في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل حاجة بلا أي حقيقة، ده كلام كبير أنا نفسي مش فاهمة، الخلاصة أظن إن هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان أنهم كانوا خطأ. نهاية الكلام.. ماتحكمش على حد وأنت ماشفتش السبت. خلص الكلام» وفق صحيفة الوطن.

ولم يخفِ الفنان محمد رشاد مشاعره تجاه مي حلمي، حيث نشر مقطع فيديو يغني من خلاله أحدث أعماله الفنية «أنا مش شمتان»، وظهر خلال الفيديو وهو يغني كلمات الأغنية «انا مش شمتان، لكن من حقي إنك تعرف إن أنا زعلان».

وردت مي حلمي على طليقها من خلال خاصية «أستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لأموت نفس».



