توابل مضادة للأكسدة تعزز المناعة وصحة القلب

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

يرجح أن قدراً كبيراً من أسباب طول العمر، يعود إلى العادات الغذائية الصحية، وبوجه خاص تناول التوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة والتي تعزز صحة القلب والمناعة والشفاء، وهي: الكركم والبهار الأسود والزنجبيل والثوم.

ويتضمن نظام الوجبات أيضاً الإقلال من تناول اللحوم الحمراء والحد من السكريات المكررة والأطعمة المصنعة واختيار المكونات الكاملة، وشرب الكثير من الماء، وتناول الفاصوليا كل يوم، وتعبئة الكثير من الأطعمة الصحية من أعشاب وتوابل في الأطباق.

وينقل موقع «ويل أند غوود» عن اختصاصية التغذية تريستا بست قولها: «يمكن أن يزيد نمط النظام الغذائي هذا من الإدراك ويحسن الحالات المزمنة ويزيد الطاقة ويخفض أو يزيل ضباب الدماغ، ويساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة باضطرابات المزاج». ويعد الكركم من مضادات الأكسدة التي ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض الزهايمر والخرف، وأمراض القلب.