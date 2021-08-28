إعلان مضلل عن القهوة يكلف سعوديين نصف مليون ريال

المصدر: البيان

أعلنت وزارة التجارة السعودية معاقبة مواطنين مخالفَين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على «سناب شات» عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهما 500 ألف ريال.

وتضمنت العقوبات تغريم المخالف الأول (200.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، بحسب صحيقة :عكاظ".

كما تضمنت العقوبات تغريم المخالف الثاني (300.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.



يذكر أنه في وزارة التجارة ضبطت، في أبريل الماضي، 100 معلن ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات سناب شات وتويتر وإنستغرام.

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق 10 معلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.