صيني يحوّل قشر البيض إلى تحف فنية

المصدر: دبي - البيان

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل مؤخراً كيف تمكن فنان صيني من تحويل قشر البيض إلى تحفة فنية رائعة بعد اتباع مجموعة من الخطوات في التعامل معها بالمهارة المطلوبة.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة «الشعب» الصينية، خطوات إعداد قشر البيض لاستخدامه في الأعمال الفنية، كما يرصد أدوات دقيقة يتم استخدامها لإنجاز ذلك بدقة عالية.

ويعد استخدام قشر البيض في صناعة الأشكال الفنية من المهارات التي تنتشر في الصين.

ويتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض، والشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة سيقضي وقتاً طويلاً حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.