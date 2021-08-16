مصر.. وفاة عروسين بانقلاب سيارتهما في نهر النيل .. "فيديو"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لحادث وفاة عروسين في ليلة زفافهما بمحافظة البحيرة، في مصر وذلك عقب انقلاب سيارتها فى نهر النيل.

ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وأصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أثناء موكب زفاف بمركز إيتاي البارود.

وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق " الخوالد - ايتاي البارود" أثناء موكب زفاف.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص منهم العروسان، وشقيقة العروس، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي.

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بذات المستشفى وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب خطيرة.

وتمكنت القوات من انتشال مستقلي السيارة، وتبين أن بينهم عروسين واثنين من أقاربهما من بينهم شقيقة العروس "متوفاة"، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى.