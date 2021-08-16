السعودية.. القبض على شخص ارتكب جريمة تحرش وسرقة

المصدر: البيان

تمكنت شرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية من القبض على شخص ارتكب جريمة تحرش بالإضافة إلى التهديد والسرقة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش عبر حساب الأمن العام السعودي بتويتر، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن سعودي ارتكب جريمة تحرش، والهرب من الموقع وسرقة مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض والتسبب في صدم سيارة أخرى.

وأوضح المقدم زيد الدباش أن المواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.