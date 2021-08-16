فاجعة بالبحيرة المصرية.. مصرع عروسين وشقيقة العروس في انقلاب سيارة الزفاف

المصدر: البيان

لقي عروسان وشقيقة العروس مصرعهم، وأصيب أحد أقاربهم، في حادث انقلاب سيارة الزفاف داخل مصرف في مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة المصرية.

وذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية أن أمن البحيرة تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة خاصة في موكب زفاف بمركز إيتاي البارود، وبسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت داخل مصرف بقرية الخوالد.

أسفر الحادث عن وفاة العريس (26 عامًا) والعروس (18 عامًا) وشقيقتها (15 عامًا)، وأصيب آخر، ونقلوا جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود.

وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.