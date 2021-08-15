خنفساء حية داخل أمعاء رجل

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف أطباء خنفساء صغيرة حية تزحف داخل أمعاء مريض عمره 59 عاماً، خلال عملية منظار قولون له.

وقد أصيب الأطباء بالصدمة عند مشاهدة الحشرة، أما أكثر ما أثار حيرتهم فكان معرفة أنها لا تزال على قيد الحياة. ووفقاً لموقع «اوديتي سنترال»، يشتبه الأطباء الآن أن تكون الدعسوقة دخلت من فم الرجل أثناء النوم. أما كيف بقيت على قيد الحياة في جهازه الهضمي، فيرجحون أن يكون هذا الأمر له علاقة بتحضير الرجل لعملية تنظير القولون التي أجريت في عام 2019.

وأوضح الأطباء أنه من أجل الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات خلال التنظير، يجب أن يكون القولون فارغاً ونظيفاً قدر الإمكان، وهذا يتضمن الامتناع عن تناول الطعام وإفراغ الأمعاء.

وكان الأطباء قد أعطوا المريض مزيجاً يحتوي على البولي ايثيلين جلايكول، وهو ملين تناضحي غالباً ما يستخدم لعلاج الإمساك، والذي يرجح الأطباء الآن أن يكون قد سرع من رحلة الدعسوقة عبر الجهاز الهضمي للرجل، ووصولها بأمان على طول الطريق إلى القولون.