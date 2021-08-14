شوّهتها القطط .. العثور على جثة سيدة بلا ملامح في الكويت

المصدر: البيان

يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت عن سبب وفاة سيدة عثر عليها قريب لها جثة بلا ملامح داخل شقتها، بعدما شوّهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.

وذكرت صحيفة «الراي»،أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يُجب عليه أحد فاضطر إلى كسره، ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوهت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجحوا أن قططاً كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه، ما أدى إلى كشف عظامه، وتم إبلاغ النيابة العامة».

وتابع المصدر أن «النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحري للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية».